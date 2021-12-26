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20 января, 13:58
НовостиКультура

В Калмыкии завершились съемки спецпроекта федерального канала «Россия-24»

В Калмыкии завершились съемки спецпроекта федерального канала «Россия-24»

На протяжении недели корреспондент Зинаида Курбатова, оператор Андрей Потапов и звукоинженер Геннадий Карнеев готовили большой видеоматериал о степном регионе.

Первым пунктом стал Лаганский район. В приморском крае их интересовало животноводство, переработка рыбной продукции, культура, традиции и обычаи калмыцкого народа. Также съемочная группа посетила Юстинский район.

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 Завершилась командировка в Элисте. Здесь прошли съемки о возрождении национального искусства стрельбы из лука. Число любителей и мастеров, способных натянуть тяжелую тетиву и ловко послать стрелу в цель, растет с каждым днем. Уже несколько сотен человек увлекаются этим этническим видом спорта. Автор проекта Зинаида Курбатова, поблагодарила народ Калмыкии за тёплый приём, и за тот материал, который им удалось запечатлеть. Специальный репортаж выйдет в эфир в следующем месяце.

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