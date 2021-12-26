20 января, 13:17
Тема капительного ремонта в школах республики стала главной на совещании в профильном министерстве
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Участники обсудили ремонт, запланированный в 35 образовательных организациях в период с 2022 по 2023 год.
Напомним, что в ноябре прошлого года Калмыкии одобрили заявку на участие в программе по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы России «Развитие образования».
На ее реализацию Калмыкии выделено более 3-х миллиардов рублей. Ремонтные работы по замене кровли и фасада зданий будут проведены в соответствии с утвержденными документами Минпросвещения России.