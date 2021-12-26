Портал Госуслуг предупреждает о новой схеме мошенничества с аккаунтами

Злоумышленники начали использовать COVID-сертификаты для похищения денег у граждан.

Схема такова: мошенники звонят пользователям сервиса, представляясь его сотрудниками, и просят продиктовать код из СМС-сообщения, якобы для активации или привязки COVID-сертификата к аккаунту.

Пользователи не должны никому сообщать код из СМС. Также рекомендуется использовать дополнительные способы защиты своих данных. Это может быть, к примеру, контрольный вопрос.

Кроме того, злоумышленники стали рассылать россиянам письма, выдавая себя за кредитные организации. В этих сообщениях используются небезопасные ссылки, зашифрованные в виде QR-кода.