В Калмыкии завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества при строительстве дома для детей-сирот

Как сообщают в Следственном комитете республики, бывший директор Домостроительного комбината обвиняется в мошенничестве в крупном размере, совершённом с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, в период с 12 августа по 12 ноября 2013 года, обвиняемый, путём обмана, при строительстве 4-квартирного дома в Лагани, безвозмездно изъял более 280 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.