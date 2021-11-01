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4 декабря, 13:33
НовостиКриминал

В Калмыкии завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества при строительстве дома для детей-сирот

В Калмыкии завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества при строительстве дома для детей-сирот

Как сообщают в Следственном комитете республики, бывший директор Домостроительного комбината обвиняется в мошенничестве в крупном размере, совершённом с использованием своего служебного положения.

 По данным следствия, в период с 12 августа по 12 ноября 2013 года, обвиняемый, путём обмана, при строительстве 4-квартирного дома в Лагани, безвозмездно изъял более 280 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

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