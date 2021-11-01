Бату Хасиков возглавил региональное отделение партии «Единая Россия»

Его кандидатуру в числе глав ещё 11 субъектов Президиуму Генсовета партии рекомендовал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

Региональные отделения «Единой России» также возглавили руководитель Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Свердловской области – Евгений Куйвашев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Опыт губернаторов, как руководителей, которые глубоко знают проблемы региона, важен и востребован на посту временно исполняющих обязанности глав региональных отделений «Единой России», заявил Председатель партии на встрече с кандидатами, которая прошла в режиме ВКС.

«Вы принимаете на себя не только государственную ответственность, но и партийную. Во всех партийных структурах от Высшего и Генерального совета, Центрального исполкома до региональных организаций происходит большая кадровая ротация, это совершенно нормально, партия должна обновляться, должны приходить молодые люди», - сказал он.

По его словам, ежедневное личное участие глав регионов в деятельности партии «дорогого стоит». Дмитрий Медведев добавил, что работы в этом направлении предстоит немало.

«Напомню, что в Послании, а также на Съезде нашей партии Президент обозначил задачи, которые стоят перед всеми. Они едины по системе властной вертикали от федеральной исполнительной власти до муниципальных исполнительных органов», - подчеркнул Председатель партии.

Цель партии - в осуществлении задач, поставленных Президентом, в способствовании развитию экономики и улучшению качества жизни людей в каждом регионе страны. Дмитрий Медведев указал на то, что губернаторы, совмещая руководящие посты в органах власти и в региональных отделениях «Единой России», имеют возможность эффективно влиять на эту работу.

«В вашем распоряжении не только управленческий инструментарий администрации, но и ресурсы первичных местных отделений партии, нашего актива, фракции в Законодательных собраниях. Здесь, конечно, большую роль играют и наши партийные проекты, которые реализуются в различных и очень значимых для людей сферах жизни. С учетом опросов граждан можно исходить из того, что вам, как партийным лидерам, нужно с ними поддерживать постоянный живой контакт. Это не фигура речи, это требование дня. Несмотря на все условия пандемии и сложности текущей жизни я просил бы вас быть открытыми для такого общения», - сказал Председатель партии.

Это именно та трансформация, через которую сейчас проходит партия, подчеркнул Дмитрий Медведев. «Единая Россия» стала единственной политической структурой, которая перешла в онлайн-формат своей работы на регулярной основе и наладила таким образом обратную связь с избирателями в наиболее сложные периоды, напомнил он.

Самое важное для «Единой России» - чтобы люди уже сейчас чувствовали изменения, связанные с реализацией народной программы и исполнением бюджета.

«Движение вперед, эти изменения, о которых я говорю, их желательно демонстрировать практически постоянно. Тогда у людей будет уверенность, что их не обманули, что программа, с которой партия победила, реализуется. Уверен, что ваш новый статус и ваш опыт - и новый статус, помноженный на опыт - позволят быстрее добиваться необходимых результатов», - сказал председатель партии.

Сильной является только та партия, которая постоянно работает над расширением контингента людей, которые ее поддерживают, ее сторонников, отметил Дмитрий Медведев.

«Мы всегда себя определяли таким образом, что мы центристская и достаточно консервативная сила, которая выступает за развитие страны. Но мы заинтересованы в том, чтобы количество людей, которые нам симпатизируют, становилось все больше и больше. Несмотря на то, что у нас очень неплохие результаты на выборах, на правящий характер партии, эту задачу нельзя снимать с повестки дня. Нужно работать с самыми разными людьми», - пояснил он.