История первого профессионального танцевального коллектива Калмыкии

Заслуженный артист Калмыкии Анатолий Очиров предлагает считать датой его создания 1871 год. Согласно исследованиям, именно в этом году Император Александр II посетил ставку князя Тюменя, где ему представил целый хореографический спектакль. Над его постановкой работали профессиональные хореограф и художник, которые, по сути, и создали калмыцкий танец и костюм в том виде, в каком мы их знаем.

Самодержец был поражен. С тех пор коллектив под названием «калмыцкий караван» неоднократно выезжал за пределы России с гастролями. В доказательство сохранились афиши и билеты. На следующий год Анатолий Очиров предлагает отметить 150-летие со дня создания первого профессионального танцевального коллектива Калмыкии.