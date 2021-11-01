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4 декабря, 15:48
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История первого профессионального танцевального коллектива Калмыкии

История первого профессионального танцевального коллектива Калмыкии

 

Заслуженный артист Калмыкии Анатолий Очиров предлагает считать датой его создания 1871 год. Согласно исследованиям, именно в этом году Император Александр II посетил ставку князя Тюменя, где ему представил целый хореографический спектакль. Над его постановкой работали профессиональные хореограф и художник, которые, по сути, и создали калмыцкий танец и костюм в том виде, в каком мы их знаем. 

 Самодержец был поражен. С тех пор коллектив под названием «калмыцкий караван» неоднократно выезжал за пределы России с гастролями. В доказательство сохранились афиши и билеты. На следующий год Анатолий Очиров предлагает отметить 150-летие со дня создания первого профессионального танцевального коллектива Калмыкии.

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