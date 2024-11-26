В Элисте состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости в республике.

Неформальная занятость характерна в субъектах малого предпринимательства, в КФХ и среди лиц, работающих по найму. В результате совместной работы выведено из тени 1266 человек.

В ходе заседания обсуждались ключевые аспекты текущей ситуации по противодействию нелегальной занятости, а также необходимость активного вовлечения всех заинтересованных сторон в этот процесс.

Снижение уровня неформальной занятости остается одним из приоритетов государственной политики в сфере труда. В связи с этим, разработан проект Соглашения об информационном взаимодействии, который предусматривает определить объекты отрасли, по которым надо проанализировать сопоставимости объемов производимой продукции и количество трудовых ресурсов.

На заседании детально обсудили организацию работы по противодействию нелегальной занятости в регионе, взаимодействие и порядок обмена информацией между заинтересованными органами и комиссией.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия