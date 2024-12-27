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10 января, 15:54
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В Калмыкии завершены работы по благоустройству дворовых территорий.

В Калмыкии завершены работы по благоустройству дворовых территорий.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» во дворах многоквартирных домов обустраивают проезды и тротуары, устанавливают уличное освещение, скамейки и урны.

С 2019 года в Калмыкии благоустроены 34 дворовые территории в 14 муниципальных образованиях.

В прошедшем году в республике было обновлено десять объектов: восемь в районах - в городах Лагань и Городовиковск, поселках Большой Царын, Ики-Бурул, Комсомольский и Цаган Аман, сёлах Троицкое и Яшалта, а также две территории в Элисте – в первом и шестом микрорайонах столицы.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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