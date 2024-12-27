В Калмыкии в четыре фельдшерско-акушерских пункта поступили аппаратно-программные комплексы «Цифровой ФАП» с сервисами на базе искусственного интеллекта.

Мобильные комплексы получили фельдшерско-акушерские пункты поселков Зунда Толга Ики-Бурульского, Красный Партизан Яшалтинского, Хошеут Октябрьского и Прикумский Черноземельского районов. Оборудование приобретено на средства из регионального бюджета при поддержке правительства Калмыкии.

Аппаратно-программные комплексы повышают эффективность первичной медико-санитарной помощи и диспансеризации. В них имеются электрокардиограф, тонометр, анализатор крови и мочи, пульсоксиметр.

Цифровой помощник врача анализирует жалобы пациента и, на основе полученной информации, предлагает 3 наиболее вероятных предварительных диагноза. Врач может согласиться с одним из них или поставить собственный. Конечное решение по дообследованию и дальнейшему лечению пациентов всегда остаётся за специалистом.

Фото: Минздрав Калмыкии