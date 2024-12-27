В Калмыкии состоялась встреча с заслуженным мастером спорта и тренером России, многократным чемпионом мира, Европы Маирбеком Золоевым.

Маирбек Золоев из известной спортивной семьи, являющейся гордостью федерации России по армрестлингу. В 1999 году, выиграв чемпионат мира, проходивший во Владикавказе, объявил о завершении спортивной карьеры в качестве спортсмена, но продолжил работу главным тренером сборной команды России по армрестлингу.

В Калмыкии он провел мастер-класс для спортсменов. Участники мастер-класса получили уникальную возможность пообщаться с одним из лучших тренеров России, узнать секреты его феноменального успеха, перенять опыт и получить практические советы по технике, тактике и подготовке к соревнованиям.

Видео: Министерство физической культуры и спорта РК