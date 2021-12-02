В Калмыкии завершено строительство дома для переселенцев

Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Он расположен в 3 микрорайоне Элисты. Там поселятся 54 семьи, пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в доме № 15 второго микрорайона столицы в феврале 2020 года. Бату Хасиков лично встретился с новыми жильцами дома. Они уже регистрируют право собственности на квартиры. Глава региона поблагодарил Михаила Мишустина за внимание к Калмыкии и выделение средств на строительство из резервного фонда Правительства России.

Квартиры в доме построены под ключ – жилье с автономным отоплением, оборудованы сантехникой. Также в них сохранена планировка их утраченных помещений. На встрече было отмечено, что как только позволят погодные условия будут проведены работы по благоустройству территории.