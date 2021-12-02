Уходящий год выдался насыщенным в сфере экономики

Помогла – господдержка. Десятки акций, экономический форум. Освещала большинство этих мероприятий наш корреспондент Зоя Бармагнанова. И вот ее собственный информационный дайджест.

2021 выдался очень насыщенным. Десятки командировок. Был проделан гигантский объем работы. Но, ключевым событием, с которым каждый справлялся как мог – была пандемия. Не стала исключением и экономика Калмыкии.

Наряду с корреспондентами, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусной инфекцией, работали на фоне ограничений и предприниматели. Бизнес преодолевал пик коронакризиса при помощи госпрограмм– начиная от открытия своего дела до выхода на экспорт. Налоговые преференции, субсидии, гранты, льготное финансирование, маркетинговая и экспортная поддержка. Субсидирование предпринимателей продолжится и в 2022 году. В частности, будет введена новая мера поддержки – компенсация затрат юрлицам по страховым взносам. Мы стали свидетелями того, как господдержку получили десятки предпринимателей. В их числе и одно из калмыцких предприятий, которое вошло в «Золотую сотню» и топ –ста лучших товаров России. Производством полуфабрикатов они занимаются третий год.

В этом году запомнился экономический форум, уровень которого повысился до международного. Пандемия внесла свои коррективы и в одно из главных событий года. Несмотря на то, что участников было меньше, а мастер-классы прошли в дистанционном формате. Форум принес новые инвестпроекты.

Что касается 2022 года, то, как отметил профильный министр Дмитрий Троицкий, регион ожидают крупные инвестпроекты в сфере «зеленой» энергетики. Планируется строительство еще одного объекта стоимостью в 8 миллиардов в Лаганском районе. Солнечная электростанция будет возведена и в районе аэропорта. Высокий потенциал для генерации «зеленой» энергетики послужит получению доходов. А значит, пополнится и объём региональных налоговых поступлений.