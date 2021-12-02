Весь год наши корреспонденты следили за событиями в республике

Всё, что происходило во всех отраслях жизни, нашло отражение в наших выпусках. Но, чаще всего, темой наших сюжетов становилась пандемия и борьба с ней. Медики Калмыкии не прекращали свою работу и в других сферах. Вот таким запомнился нашему корреспонденту Элле Хаптахановой 2021 год.

Вот уже второй год медики всего мира на передовой. 2021 год запомнился их героическим трудом. Я считаю, большой победой врачей и медицинских сестёр Калмыкии то, что в республике один из самых низких показателей летальности по COVID-19 среди регионов страны. И то, что республику не накрыла 4 волна коронавируса, которая беспощадно прошлась по Российской Федерации, по всему миру.

Благодаря активной вакцинации, в Калмыкии сейчас привито почти 80% взрослого населения. Огромные финансовые средства из федерального и регионального бюджетов были направлены на оплату труда медиков, на закупку лекарственных препаратов. Приходилось приобретать оборудование, кислород и многое другое. Несмотря на пандемию, фактически уже с 1 июля все лечебные учреждения Калмыкии осуществляют деятельность в штатном режиме. В этом особая заслуга медиков. А на днях вышел приказ главы регионального минздрава о возобновлении работы стационаров в полном объёме.

Второй по значимости итог уходящего года – это открытие медицинского факультета на базе КалмГУ. Уже через 6 лет республика получит первых калмыцких врачей. Это позволит системе здравоохранения с уверенностью смотреть в будущее. А ещё в 2021 году открылось прекрасное новое здание детской поликлиники. Завершен ремонт и в больнице для взрослых. Во все районы пришли десятки машин скорой помощи. Продолжается и проект по вертолётной санавиации. Ни на один день не останавливалась в республике борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Получены и распределены по региону новые передвижные медицинские комплексы. Поступили передвижные ФАПы, которые обслуживают малые населенные пункты до 100 человек. Успешно выполнены программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Активно строятся врачебные амбулатории в районах. Продолжается и оснащение городской поликлиники по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Что касается планов, то в 2022 году будет начато строительство новой Городской поликлиники в Городовиковске. В рамках же индивидуальной программы развития республики параллельно начнётся возведение Госпиталя ветеранов войны.

Медики Калмыкии, верные клятве Гиппократа, продолжают работать в непростых условиях. И я уверенна, что победить коварный вирус они смогут только, если мы все им в этом поможем.