В️ Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего

По версии следствия, 10 октября 2023 года обвиняемый, находясь по месту жительства потерпевшего, в ходе конфликта с последним, умышленно нанес мужчине не менее 10 ударов руками и ногами по различным частям тела, тем самым причинив повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела выполнен комплекс следственных действий, направленных на формирование доказательственной базы по делу, в том числе проведен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели.

Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности его смерть, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Фото: Следком Калмыкии