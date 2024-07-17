На юге России установлен рекорд потребления электроэнергии

Об этом со ссылкой на Системного оператора Единой Энергетической Системы сообщает ряд информагенств

А предыдущий исторический максимум был зафиксирован днем ранее. Ситуация с электроснабжением в южных регионах остается напряженной из-за аномальных температур. Противостоять аварийным отключениям чрезвычайно сложно.

И основной задачей энергетиков сейчас является недопущение системных аварий, которые могут привести к неконтролируемым массовым отключениям потребителей. В этой связи введены режим временного ограничения потребления электроэнергии в регионах Юга.

В Россети ЮГ пояснили, что после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения потребления отменят. И электроснабжение потребителей восстановится в штатном режиме.

Напомним, что накануне больше трех часов без света оставались жители Северо-западной, Южной части города и 1-го микрорайона. Путем переподключения ресурсов Россети ЮГ к полуночи восстановил подачу электроэнергии в обесточенные районы города.