19 июля, 14:10
В Калмыкии произошло Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Накануне в 17 часов на 69 километре дороги «Комсомольский - Артезиан» произошло столкновение двух автомашин - легковой иномарки и грузового Камаза. После чего транспортные средства загорелись.
В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и 4 пассажира легковушки, среди которых предварительно 1 ребенок.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд транспорта.
Видео: МВД Калмыкии