В Калмыкии произошло Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

Накануне в 17 часов на 69 километре дороги «Комсомольский - Артезиан» произошло столкновение двух автомашин - легковой иномарки и грузового Камаза. После чего транспортные средства загорелись.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и 4 пассажира легковушки, среди которых предварительно 1 ребенок.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд транспорта.

Видео: МВД Калмыкии