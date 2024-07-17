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19 июля, 14:10
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В Калмыкии произошло Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

В Калмыкии произошло Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

Накануне в 17 часов на 69 километре дороги «Комсомольский - Артезиан» произошло столкновение двух автомашин - легковой иномарки и грузового Камаза. После чего транспортные средства загорелись.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и 4 пассажира легковушки, среди которых предварительно 1 ребенок.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд транспорта.

Видео: МВД Калмыкии

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