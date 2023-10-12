13 октября, 12:26
Сегодня сотрудники регионального Центра принимают участие в XV Всероссийском форуме службы крови
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На мероприятии собрались более 450 экспертов, лидеров донорского движения и общественных организаций. Главной темой форума стала реализация правительственной программы по увеличению заготовки плазмы крови, которая позволила нарастить объем к 1 сентября до 189 тыс. литров. Особое внимание было уделено импортозамещению зарубежных препаратов крови.
Фото: Центр крови Республики Калмыкия
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