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13 октября, 12:26
Новости

Сегодня сотрудники регионального Центра принимают участие в XV Всероссийском форуме службы крови

Сегодня сотрудники регионального Центра принимают участие в XV Всероссийском форуме службы крови

На мероприятии собрались более 450 экспертов, лидеров донорского движения и общественных организаций. Главной темой форума стала реализация правительственной программы по увеличению заготовки плазмы крови, которая позволила нарастить объем к 1 сентября до 189 тыс. литров. Особое внимание было уделено импортозамещению зарубежных препаратов крови.

Фото: Центр крови Республики Калмыкия

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