По факту ДТП со смертельным исходом в Сарпинском районе возбуждено уголовное дело

Накануне в 23 часа 10 минут на 129 километре автодороги Р 22 Каспий (территория Сарпинского района) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей - сообщает пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, 57-летний житель Дагестана, управляя грузовиком «Вольво», допустил столкновение с несколькими остановившимися на запрещающий сигнал светофора автомобилями.

От полученных телесных повреждений водитель автомобиля «Шкода» 34-летний житель Октябрьского района и пассажир автомобиля «Лада Ларгус» 13-летний житель Нижегородской области скончались на месте.

В медучреждение с травмами была госпитализирована 43-летняя жительница Саратовской области, пассажир автомашины «ГАЗ 31105».

Обстоятельства ДТП выясняются.