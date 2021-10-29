С сегодняшнего дня в республике начали действовать QR-коды

Калмыкия – последняя в стране, где вводится эта система. При этом, как сообщили на брифинге руководители ответственных ведомств, учреждения и предприятия готовы к нововведению только на 70 процентов. Как будет организована работа в них, и кто будет допущен в общественные места? Выяснял Церен Банинов.

Испробовать приложение системы QR-кода на себе решила и наша съемочная группа. Первым объектом стала Национальная библиотека имени Амур-Санана. Уже на входе нас попросили предъявить специальный штрих-код о прививке, либо отрицательный ПЦР-тест с медотводом.

«Несмотря на нововведение - посетителей у храма чтения не уменьшилось», говорит сотрудник культурного учреждения Татьяна Бембеева.

Во время сканирования проверяющий получает доступ к вашим персональным данным: инициалы, дата рождения и последние цифры номера паспорта.Читатели к введению такой цифровой системы относятся больше, как требованию. В их числе и 19-летний студент Эльвег Джалаев.

Внутри одного из питейных заведений необычно много пустующих столиков. Большинство посетителей оказались без QR-кодов, говорит сотрудница столичного кафе Наталья Бюрчиева. Клиентуру теряем, но это лучше, чем оплачивать штрафные санкции.

Похожая картина и в соседнем общепите. На входе девушка проверяет QR-коды. Не у всех посетителей он в наличии.

Только по QR-коду запускали в магазин по продаже цифровой и бытовой техники не только посетителей, но и сотрудников. На входе в роли контролера – заместитель управляющего.

Однако, в некоторых объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, все же, нарушали требования Роспотребнадзора. Как в кафе, расположенном по улице Ленина, или в одном из супермаркетов. На входе только санитайзеры и рецеркуляторы. На первый раз нарушителей ждет предупреждение, а после - штрафные санкции до 300 тысяч рублей. В целом, граждане стали спокойнее относиться к требованию предъявить QR-код.

Без проверки QR-кода, пускают только в аптеки и на автозаправочные станции. Что касается паспорта, то никто, кроме полиции, требовать документы, удостоверяющие личность, не может.