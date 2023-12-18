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20 декабря, 09:56
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В Калмыкии запустили 4 асфальтобетонных завода

В Калмыкии запустили 4 асфальтобетонных завода

Это поможет быстрее чинить дороги в республике, сообщил ТАСС глава региона Бату Хасиков. Производительность каждого из предприятий - 70-80 тонн асфальтобетонной смеси в сутки. Помимо того, что созданы новые рабочие места. Впервые за последние десятилетия в нормативное состояние привели восемь мостов, общая протяженность которых - свыше 360 м.

В 2024 году планируется отремонтировать еще 122 км автодорог. «С учетом ежегодного роста турпотока мы должны создать хорошие условия для посещения гостями нашего региона на личном транспорте", - добавил Хасиков.

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