В Калмыкии запустили 4 асфальтобетонных завода

Это поможет быстрее чинить дороги в республике, сообщил ТАСС глава региона Бату Хасиков. Производительность каждого из предприятий - 70-80 тонн асфальтобетонной смеси в сутки. Помимо того, что созданы новые рабочие места. Впервые за последние десятилетия в нормативное состояние привели восемь мостов, общая протяженность которых - свыше 360 м.

В 2024 году планируется отремонтировать еще 122 км автодорог. «С учетом ежегодного роста турпотока мы должны создать хорошие условия для посещения гостями нашего региона на личном транспорте", - добавил Хасиков.