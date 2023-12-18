В 2024 году в медучреждения Калмыкии в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» поступит новое оборудование на сумму свыше 30 млн рублей

Из них - 23 млн. будет направлено на закупку УЗИ - аппарата и трех единиц ИВЛ для оснащения Регионального сосудистого центра Республиканской больницы имени Жемчуева. 9 млн. – на оборудование для онкологическом диспансере им. Э. С. Тимошкаевой. Техника в медучреждения будет поступать поэтапно в течение года, - сообщает пресс-служба Правительства РК.