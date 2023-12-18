Рифат Сабитов принял участие в церемонии вручения наград «Герой Рунета»

Фото: ГТРК «Ставрополье»

Региональный Общественный центр Интернет-технологий (РОЦИТ) подвел итоги года и назвал «Героев Рунета». В рамках первой ежегодной премии «Герои Рунета» были названы люди, персонажи и явления, которые составляют картину общественно значимых событий и достижений в российском сегменте сети за 2023 год. Среди таких эксперты РОЦИТ назвали военного корреспондента ВГТРК, директора ГТРК Луганск Николая Долгачева, блогера и волонтера Валерию Петрусевич, пенсионера из Щелково Михаила Макарова — героя ролика о задержании грабителя.

В мероприятии принял участие член общего собрания РОЦИТ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов.

Рифат Сабитов вручил награду «Герой Рунета» соучредителю благотворительного фонда «Добро мира — волонтеры Крыма» Валерии Петрусевич. В своем выступлении он подчеркнул очень важную роль, которую играют лауреаты премии «Герои Рунета» в интеграции новых территорий России в единое информационное пространство страны, при этом и Николай Долгачев и Валерия Петрусевич с 2014 года лично работают на новых территориях и рискуют жизнью, исполняя свой профессиональный и добровольческий долг.

Региональный общественный центр Интернет-технологий — организация, которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий. Она была создана в 1996 году и является одной из старейших общественных организаций Рунета. Организация объединяет активных интернет-пользователей России, представляет их интересы, а также создает платформу для взаимодействия пользователей, бизнеса, государства и решения острых вопросов, связанных с IT-отраслью. Кроме того, приоритетными направлениями работы РОЦИТ являются кибербезопасность, безопасный Интернет, защита прав пользователей в цифровой среде.