В Калмыкии запущен новый железнодорожный маршрут до Анапы

В Калмыкии будет запущен железнодорожный маршрут из Элисты до Анапы. Об этом сообщает пресс-служба Главы региона.

«Поезд стартует уже 2 июля. Сегодня железнодорожная отрасль – это комфортные поезда, безопасность, недорогие билеты. Наш первый опыт с круизным поездом на Фестивале тюльпанов был положительным. А поезд до Анапы станет первым регулярным маршрутом», – поделился Бату Хасиков.

Глава региона отметил, что в регионе долгое время не развивалась железнодорожная отрасль: «Мы хотим это исправить. У жителей нашей республики должен быть выбор, каким способом путешествовать». Глава республики подчеркнул, что маршрут был запущен совместно с Российскими Железными Дорогами специально к летнему периоду и поре отпусков. «Для жителей региона это возможность добраться до курорта самым безопасным способом, что очень важно для наших детей. Для них это станет настоящим приключением», – добавил Бату Сергеевич.

Первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена Ракова прокомментировала: «Очень удобное расписание, когда ночь можно провести в поезде, поспать спокойно. Соответственно, это будут комфортные вагоны с биотуалетами и кондиционерами. Конечно же, надо не забывать про скидки. Это скидки школьникам круглый год и, соответственно, новое постановление правительства о субсидировании билетов в поездах дальнего следования. Также все могут воспользоваться текущими скидками, которые предоставляют Российские Железные Дороги. Это будут три вагона, в дальнейшем, возможно, будет увеличение. Все, конечно же, будет зависеть от спроса. Мы со своей стороны готовы запустить и посмотреть, что в условиях здоровой конкуренции предпочитают люди, и готовы адаптироваться, менять, увеличивать, уменьшать».

Она отметила, что билеты на поезд, в том числе сразу в оба конца, можно приобрети везде: на сайте РЖД, на вокзале, в авиакассах и у туроператоров.

В завершение, Бату Хасиков также добавил: «Мы хотим оценить, насколько маршрут будет востребован. У нас уже есть планы по развитию отрасли, в том числе долгосрочные. Любое развитие транспорта – это, в том числе, катализатор и для развития других отраслей».