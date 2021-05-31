Более 640 километров автодорог Калмыкии приведут в нормативное состояние

Такой результат стал возможен, благодаря подписанию соглашения между Федеральным дорожным агентством и Правительством Калмыкии. Соглашение предусматривает приведение в порядок 85 процентов трасс опорной сети Калмыкии как федерального, так и регионального значения, в перечень которых входит 7 магистралей.

Напомним, в конце мая зампредседателя республиканского правительства Наран Кюкеев защитил в Москве программу дорожной деятельности Калмыкии. В итоге запланировано отремонтировать 418 километров трасс регионального значения, 119 километров – федерального, 107 километров дорог местного подчинения.