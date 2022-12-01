Мать погасила долги за своего сына Элистинка, ныне живущая в США, погасила долги по 86 штрафам ГИБДД за сына, который регулярно нарушал правила дорожного движения



Иномарка оформлена на нее, а фактически по доверенности ею пользовался сын, не считавший нужным вовремя оплачивать задолженности.



Узнав, что его ограничили в праве управления транспортным средством и запретили выезжать за границу, мать внесла на депозитный счет Элистинского городского отделения судебных приставов № 2 110 тыс. рублей, а также более 30 тыс. рублей исполнительского сбора. В эту внушительную сумму также вошли долги за капремонт и коммунальные услуги. Все ограничения с

должника сняты.



За 2022 год сотрудниками УФССП России по РК вынесено более 12

тысяч постановлений о запрете на регистрационные действия транспортных средств и иного имущества должников.



Сообщила пресс-служба УФССП России по Республике Калмыкия.