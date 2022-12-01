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16 февраля, 06:58
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Мать погасила долги за своего сына Элистинка

Мать погасила долги за своего сына Элистинка

Мать погасила долги за своего сына Элистинка, ныне живущая в США, погасила долги по 86 штрафам ГИБДД за сына, который регулярно нарушал правила дорожного движения

Иномарка оформлена на нее, а фактически по доверенности ею пользовался сын, не считавший нужным вовремя оплачивать задолженности.

Узнав, что его ограничили в праве управления транспортным средством и запретили выезжать за границу, мать внесла на депозитный счет Элистинского городского отделения судебных приставов № 2 110 тыс. рублей, а также более 30 тыс. рублей исполнительского сбора. В эту внушительную сумму также вошли долги за капремонт и коммунальные услуги. Все ограничения с
должника сняты.

За 2022 год сотрудниками УФССП России по РК вынесено более 12
тысяч постановлений о запрете на регистрационные действия транспортных средств и иного имущества должников.

Сообщила пресс-служба УФССП России по Республике Калмыкия.

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