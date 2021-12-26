В Калмыкии зафиксированы первые случаи заражения штаммом «Омикрон»

Об этом на своем официальном сайте сообщил Глава республики Бату Хасиков.

Этот штамм вируса лабораторно подтвержден у 22 жителей региона. Биоматериал на исследование отправили Управление Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения региона.

Глава Калмыкии призвал земляков не терять концентрацию, тщательно соблюдать все меры безопасности. Бату Хасиков отметил, что «Омикрон» крайне опасен тем, что распространяется намного быстрее известных ранее штаммов COVID -19, и напомнил, что вакцинация и ревакцинация остаются единственным способом избежать тяжелых последствий заболевания коронавирусом.

«Прошу каждого ответственно отнестись к собственному здоровью и безопасности родных и близких. Не будьте равнодушными, только вместе мы преодолеем вирус», - призвал Бату Хасиков