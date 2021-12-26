На учебу с комфортом

В селе Троицкое районные власти организовали подвоз учащихся к началу занятий в местных школах. Маршрут пролегает по улицам поселка Геологический. Детей сопровождает ответственное лицо.

Сколько школьников сегодня воспользовались новым маршрутом,и довольны ли новой услугой юные пассажиры и их родители – об этом в материале нашего специального корреспондента Ольги Эняевой.

Делится радостью пятиклассница Айлана Сараева, проживающая в поселке Геологический. К остановке она подошла ко времени, когда согласно расписанию, прибудет школьный автобус. И вот он – тот самый Форд Транзит, которому предстоит разместить и доставить в Троицкую гимназию им. Басана Городовикова всех, кому надо успеть к первому уроку. Многие дети, в основном, это учащиеся начальных классов, ожидают транспорт с родителями. Светлана Хомутникова провожает в школу сына и дочь.

Теперь проблемы, связанные с ожиданием маршрутных газелей, уйдут в прошлое. Об этом говорят и сами ребята. Софья Гришкина и Елизавета Перепелятникова, как и многие учащиеся Троицкой средней школы им. Жукова, тоже пользуются услугой школьного автобуса,

К тому же – комфортно и безопасно. Сопровождающая в поездке ребят социальный педагог Елена Лещенко рассказывает, что первым рейсом доставили к школе 56 учащийся. Предстоит 2- ой.

А по словам директора Троицкой гимназии имени Басана Городовикова Ольги Манжиковой, что еще важно, что за рулем - опытный водитель Батр Манджиев. Приобретенный еще в 2018 году автобус, до сих использовали только для перевозки обучающихся на крупные мероприятия – олимпиады, фестивали, конкурсы..

Кроме того, решаются и другие важные проблемы.

Следует сказать, что масштабный проект, который продлится до конца учебного года, финансируется за счет муниципального бюджета.