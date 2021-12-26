Михаил Мишустин призвал отправить на удаленку как можно больше работников

Об этом он заявил на Координационном Совете по коронавирусу. Участие в нём приняли руководители министерств и ведомств, а также главы всех субъектов. В том числе и Бату Хасиков. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Призыв о переводе на дистанционную работу стал одним из пунктов программы Правительства, принятой в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон».

Глава кабмина отметил, что, несмотря на рост числа заражений, нагрузка на больницы пока не возросла. Также Михаил Мишустин поручил губернаторам активизировать работу на фоне распространения штамма «Омикрон». Он уже зафиксирован в 42 субъектах страны об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. В настоящее время, по ее словам, 60 процентов заражений приходится на штамм «Дельта», а 40 на - «Омикрон». Кроме того, систему здравоохранения подготовят к увеличению числа больных. Еще одно поручение главы Правительства - главам регионов не допустить искажения реальной ситуации с заболеваемостью.