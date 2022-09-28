15 ноября, 12:12
В Калмыкии зафиксирован факт загрязнения почв нефтепродуктами
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На территории Лаганского района выявлены факты загрязнения земель сельскохозяйственного назначения на общей площади 90 кв. м. Как отметили в управлении Ростовского референтного центра Россельхознадзора, "проведен отбор проб почвы с целью проведения химико-токсикологических исследований".
На территории Лаганского района выявлены факты загрязнения земель сельскохозяйственного назначения на общей площади 90 кв. м. Как отметили в управлении Ростовского референтного центра Россельхознадзора, "проведен отбор проб почвы с целью проведения химико-токсикологических исследований".
В результате исследований ведомством будут приняты меры по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Фото взято в свободном доступе.