В Калмыкии создадут игру по изучению языка

Калмыцкие IT-специалисты победили в конкурсе Института развития интернета, направленного на создание и продвижение социально значимого контента. Так, Аркадий Муниев и Максим Пшеницын провели очную защиту проекта "Сокровище нации" и победили в номинации "Проекты по направлению ПО/игры". "Сокровище нации" — это игра, где участники смогут проходить полосу препятствий с числами, словами и выражениями на языке игрока.



Это лингвистический проект, направленный на популяризацию родного языка малых народов и их распространение, которых в игре будет 21. По мере прохождения уровней, сложность будет расти, что как раз и поможет детям сделать первые шаги в изучении и понимании родного языка.