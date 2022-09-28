16 ноября, 11:20
 0 °C
62,63
60,31
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 ноября, 11:49
Новости

Калмыцкий гимн по системе Брайля

Калмыцкий гимн по системе Брайля
В честь Международного дня слепых, прошедшего в воскресенье, в Национальной библиотеке Амур-Санана разработали новый проект. В нем приняла участие учитель начальных классов, автор калмыцкого национального шрифта Брайля Наталья Гадеева.

Совместно с работниками библиотеки ею были также переведены отрывки из эпоса "Джангар", калмыцкие сказки, песни и многие другие произведения, которые входят в школьную программу. Благодаря этому проекту ребята смогут читать, а также знать национальный гимн Калмыкии.
 
 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия