Калмыцкий гимн по системе Брайля

В честь Международного дня слепых, прошедшего в воскресенье, в Национальной библиотеке Амур-Санана разработали новый проект. В нем приняла участие учитель начальных классов, автор калмыцкого национального шрифта Брайля Наталья Гадеева.



Совместно с работниками библиотеки ею были также переведены отрывки из эпоса "Джангар", калмыцкие сказки, песни и многие другие произведения, которые входят в школьную программу. Благодаря этому проекту ребята смогут читать, а также знать национальный гимн Калмыкии.