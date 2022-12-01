В Калмыкии задержали браконьеров с 1 тонной сазана

В северной части Каспийского моря в районе острова Морская Чапура были обнаружены два маломерных судна, в которых находились 4-ро мужчин. Ставными сетями, которые запрещены в этой зоне, они добыли почти тонну рыбы. Нарушители попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.



Документы, подтверждающие законность происхождения улова, у них отсутствовали. Как сообщает пресс-служба ведомства, граждане привлечены к административной ответственности, плавсредства, орудия лова и рыба изъяты, проводится проверка.