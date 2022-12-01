Сегодня специалисты регионального минсельхоза и представители ведущих хозяйств Калмыкии обсудят «Пути повышения мясной продуктивности овец и поставку качественной баранины на внутренний и внешний рынок», а также «Производство и реализацию шерсти предприятиям легкой промышленности страны и на зарубежный рынок».



Напомним, они принимают участие в выставке племенных овец и коз в Дагестане. Она собрала животноводов из разных регионов России, Белоруссии. Всего свыше 500 специалистов хозяйств, представителей бизнес-сообщества, научных учреждений. Экспертная комиссия оценит представленных животных и экспозиции.



Напомним, главная задача мероприятия - распространение и внедрение в производство научных достижений, передового опыта ведения племенного овцеводства и козоводства.