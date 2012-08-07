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10 февраля, 13:40
НовостиЗдравоохранение

В Калмыкии за сутки выздоровели 114 человек

В Калмыкии за сутки выздоровели 114 человек

Всего почти 17 тысяч  жителей региона смогли выиграть борьбу с вирусом. Это свыше 93-х процентов от общего числа инфицированных. Новых случаев заражения выявлено 65. Жизни еще двоих граждан унес коронавирус. Всего летальных исходов 272. В госпиталях лечатся 687 пациентов, 458 из них – в Элисте, остальные – в районах. В тяжелом состоянии находятся 26 больных. 16 - подключены к аппарату ИВЛ.

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