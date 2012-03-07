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ПРЕМЬЕРА! Сергей Безруков и Елизавета Боярская в сериале «Оптимисты. Новый сезон»

ПРЕМЬЕРА! Сергей Безруков и Елизавета Боярская в сериале «Оптимисты. Новый сезон»

История роковой любви в мире, который оказался в шаге от катастрофы

 

15 февраля в 21:20 на телеканале «Россия» начинается показ сериала «Оптимисты. Новый сезон». Это романтический шпионский детектив, где государственные тайны переплетаются с тайнами героев и даже влюбленные не могут до конца доверять друг другу. Она – американский фотограф, он – советский разведчик.

 

События новых «Оптимистов» разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения США и СССР накалены до предела. Во время служебного задания в Нью-Йорке звезда советской разведки Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков) влюбляется в американку русского происхождения Алекс Брэдли (Елизавета Боярская). Но бурному роману суждено оборваться – Нестерову необходимо срочно вернуться на Родину. Отставного разведчика определяют в аналитическую группу МИД и поручают наладить отношения с иностранной прессой. Узнав об американских ракетах в Турции, Никита Хрущев (Владимир Чуприков) принимает решение перебросить советское ядерное оружие на Кубу. Отдел Дмитрия Нестерова оказывается в центре противостояния нависшей угрозе войны. В это же время в Москву приезжает Алекс с мужем Филиппом, известным американским журналистом (Один Байрон). Встретившись после долгой разлуки, Нестеров и Алекс не могут сопротивляться чувствам. Влюбленные еще и сами не догадываются, что от их отношений зависит судьба всего мира.

 

В сериале появятся и уже знакомые герои: Рута Карловна (Северия Янушаускайте) остро переживает разлуку с сыном. Молодой дипломат Аркадий Голуб (Риналь Мухаметов) потеряет голову от новой любви. Начальник отдела Николай Черных (Анатолий Белый) после гибели сына из «властителя жизни» превратится в одержимого мстителя. Григория Бирюкова (Владимир Вдовиченков) ждет расплата за прошлые ошибки, а Корнееву (Артем Быстров) предстоит сделать сложный нравственный выбор.

 

Действие сериала «Оптимисты. Новый сезон» происходит на Кубе, в Турции, США, Германии и России – в Москве и Балтийске. К проекту привлечены иностранные артисты: роль Че Гевары исполнит известный испанский актер Андреас Муньос. В фильме много исторических персонажей, но главные герои – не первые лица стран, а дипломаты, которые мастерски решают самые сложные политические задачи.

 

ПРЕМЬЕРА! «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН». С 15 ФЕВРАЛЯ В 21:20 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ».

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