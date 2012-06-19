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10 февраля, 13:00
НовостиПамять

Сегодня в России – день памяти Пушкина

Сегодня в России – день памяти Пушкина

Гений, светило, поэт, прозаик, писатель, дуэлянт. Личность Александра Сергеевича настолько многогранна, что кажется, даже близкие люди до конца не понимали, какой он? Произведения Пушкина переведены на все языки мира. А для жителей Калмыкии его имя особенно дорого. Степнякам, их культуре и истории поэт не раз посвящал стихи и рассказы. В связи с карантином публичные мероприятия ко дню Пушкина отменены, но каждый обязательно процитирует строки его бессмертных творений.

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