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12 февраля, 09:40
НовостиCOVID-19

В Калмыкии за сутки выздоровели 110 человек

В Калмыкии за сутки выздоровели 110 человек

Всего более  17 тысяч жителей региона смогли выиграть борьбу с COVID-19. Это 93,5  процента от общего числа инфицированных.

Новых случаев заражения - 59. Это самый низкий показатель за несколько месяцев.  Жизни еще двоих граждан унес коронавирус.

Всего летальных исходов - 276. В госпиталях лечатся 687 пациентов, 456 из них – в Элисте, остальные – в районах. В тяжелом состоянии 23 больных. 15 - подключены к аппарату ИВЛ.

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