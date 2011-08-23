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12 февраля, 09:03
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Глава республики поздравил жителей Калмыкии с национальным праздником Цаган Сар

Глава республики поздравил жителей Калмыкии с национальным праздником Цаган Сар

«Белый месяц» издревле символизирует для калмыков пробуждение природы, начало теплого весеннего периода, обновление самого человека. 

Мы отмечаем Цаган Сар в первый день первого весеннего месяца по лунному календарю. Легенда гласит, что каждый год именно в этот день на землю спускается Окон Тенгри – защитница и покровительница всего калмыцкого народа. В этот праздник люди обращаются к богине с просьбой одарить всех живых существ своим благословлением, сохранить благополучие мира.

Праздник Цаган Сар объединяет всех нас, жителей Калмыкии, помогает укрепить преемственность поколений, сохранить наше богатое духовное и культурное наследие, многовековые обычаи нашего народа.

Желаю вам, земляки, встретить этот светлый праздник в теплом кругу семьи, среди своих родных и близких, совершить все обряды, которые наши предки передавали нам из поколения в поколение.

Крепкого вам здоровья, благополучия и осуществления всех намеченных планов!

Цуһарн нег-негнәннь седкл тевчҗ,

Цевр-цер, чик-чилгр ухата бәәҗ,

Цаһан сана зүүҗ,

Цаһан сарин өлзәд багтҗ йовхитн

Окн Теңгр хәәрлҗ өршәх болтха!

 

 

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