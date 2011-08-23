Глава республики поздравил жителей Калмыкии с национальным праздником Цаган Сар
«Белый месяц» издревле символизирует для калмыков пробуждение природы, начало теплого весеннего периода, обновление самого человека.
Мы отмечаем Цаган Сар в первый день первого весеннего месяца по лунному календарю. Легенда гласит, что каждый год именно в этот день на землю спускается Окон Тенгри – защитница и покровительница всего калмыцкого народа. В этот праздник люди обращаются к богине с просьбой одарить всех живых существ своим благословлением, сохранить благополучие мира.
Праздник Цаган Сар объединяет всех нас, жителей Калмыкии, помогает укрепить преемственность поколений, сохранить наше богатое духовное и культурное наследие, многовековые обычаи нашего народа.
Желаю вам, земляки, встретить этот светлый праздник в теплом кругу семьи, среди своих родных и близких, совершить все обряды, которые наши предки передавали нам из поколения в поколение.
Крепкого вам здоровья, благополучия и осуществления всех намеченных планов!
Цуһарн нег-негнәннь седкл тевчҗ,
Цевр-цер, чик-чилгр ухата бәәҗ,
Цаһан сана зүүҗ,
Цаһан сарин өлзәд багтҗ йовхитн
Окн Теңгр хәәрлҗ өршәх болтха!