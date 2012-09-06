Сегодня в Калмыкии национальный праздник - Цаган Сар

Каждый дом наполнен ароматом свежих борцоков и джомбы. "Как перезимовали?" - С этого вопроса, начинается день.

Рано утром в Центральном хуруле состоялся молебен, посвященный покровительнице и защитнице калмыцкого народа богине Окон Тенгр.

Традиционные мероприятия, праздничный концерт, конкурсы и выставки из-за пандемии отменяются. Но все верующие смогли присоединиться к священнослужителям в режиме онлайн.