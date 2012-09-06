12 февраля, 08:54
 5 °C
89,44
73,76
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 февраля, 10:09
НовостиСобытие

Сегодня в Калмыкии национальный праздник - Цаган Сар

Сегодня в Калмыкии национальный праздник - Цаган Сар

Каждый дом наполнен ароматом свежих борцоков и джомбы. "Как перезимовали?" - С этого вопроса, начинается день. 

Рано утром в Центральном хуруле состоялся молебен, посвященный покровительнице и защитнице калмыцкого народа богине Окон Тенгр.

 Традиционные мероприятия, праздничный концерт, конкурсы и выставки из-за пандемии отменяются. Но все верующие смогли присоединиться к священнослужителям в режиме онлайн. 

 

 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
На юго-востоке Калмыкии возможны пожары
6 сентября 2012, 23:25
На юго-востоке Калмыкии возможны пожары
Этношкола приглашает одаренных детей
10 сентября 2012, 23:30
Этношкола приглашает одаренных детей
Верховный суд Калмыкии — самый информационно открытый суд в России
1 ноября 2013, 20:38
Верховный суд Калмыкии — самый информационно открытый суд в России
Алексей Орлов поздравил долгожительницу с приближающимся днем Победы
Смотреть видео
30 апреля 2015, 15:44
Алексей Орлов поздравил долгожительницу с приближающимся днем Победы
8 и 9 мая в Элисте состоятся большие праздничные торжества, посвящённые 70-летию Великой Победы
Смотреть видео
6 мая 2015, 16:01
8 и 9 мая в Элисте состоятся большие праздничные торжества, посвящённые 70-летию Великой Победы
1 сентября распахнет свои двери Садовская школа
Смотреть видео
7 июня 2017, 14:54
1 сентября распахнет свои двери Садовская школа
В избирательной комиссии по Калмыкии подвели итоги
Смотреть видео
26 декабря 2017, 21:16
В избирательной комиссии по Калмыкии подвели итоги
В Элисте состоится вечер памяти Валентины Ильцарановой
Смотреть видео
9 октября 2019, 16:15
В Элисте состоится вечер памяти Валентины Ильцарановой
В Северной школе Лаганского района полным ходом идет ремонт спортивного зала
Смотреть видео
11 ноября 2020, 17:24
В Северной школе Лаганского района полным ходом идет ремонт спортивного зала
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия