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11 февраля, 15:41
НовостиЗдравоохранение

В Калмыкии за сутки выздоровели 110 человек

В Калмыкии за сутки выздоровели 110 человек

Всего чуть больше 17 тысяч жителей региона смогли выиграть борьбу с ковид. Это 93 с половиной процента от общего числа инфицированных. Новых случаев заражения 59. Это самый низкий показатель за несколько месяцев.  Жизни еще двоих граждан унес коронавирус. Всего летальных исходов 276. В госпиталях лечатся 687 пациентов, 456 из них – в Элисте, остальные – в районах. В тяжелом состоянии 23 больных. 15 - подключены к аппарату ИВЛ.

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