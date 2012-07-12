В Калмыкии за сутки выздоровели 110 человек

Всего чуть больше 17 тысяч жителей региона смогли выиграть борьбу с ковид. Это 93 с половиной процента от общего числа инфицированных. Новых случаев заражения 59. Это самый низкий показатель за несколько месяцев. Жизни еще двоих граждан унес коронавирус. Всего летальных исходов 276. В госпиталях лечатся 687 пациентов, 456 из них – в Элисте, остальные – в районах. В тяжелом состоянии 23 больных. 15 - подключены к аппарату ИВЛ.