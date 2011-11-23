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11 февраля, 15:47
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Кормить собак, которых приютила Тамара Параева, помогают неравнодушные элистинцы

Кормить собак, которых приютила Тамара Параева, помогают неравнодушные элистинцы

Следующий наш материал мы подготовили по следам нашего репортажа о питомнике в дачном поселке в Северо-Западной части города.

Там содержатся бездомные собаки, которых приютила элистинка, заслуженная артистка Калмыкии Тамара Параева. Сюжет об этом вызвал широкий резонанс не только у наших зрителей и слушателей. В соцсетях появились публикации с сообщениями о том, что на улице оказалось множество животных, пострадавших именно от рук людей. А Параева встала на их защиту, самостоятельно соорудив территорию для братьев наших меньших.

Ольга Эняева встретилась с неравнодушными горожанами, готовыми протянуть руку помощи владелице питомника.

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