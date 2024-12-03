В Калмыкии за прошедший месяц более 43-х миллионов рублей взыскано с должников
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75562 исполнительных производства завершили за месяц судебные приставы республики. Кредитные платежи - одна из категорий, по которой жители республики имеют долговые обязательства. 967 исполнительных производств составили общую взысканную сумму более 43-х с половиной миллионов рублей.
По взысканию 200 административных штрафов общая взысканная сумма составила около двух с половиной миллионов рублей.
Немалый процент в общем соотношении составили исполнительные производства иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. 88 таких исполнительных производств составили общую сумму более 13 миллионов рублей.