В Калмыкии за прошедший месяц более 43-х миллионов рублей взыскано с должников

75562 исполнительных производства завершили за месяц судебные приставы республики. Кредитные платежи - одна из категорий, по которой жители республики имеют долговые обязательства. 967 исполнительных производств составили общую взысканную сумму более 43-х с половиной миллионов рублей.

По взысканию 200 административных штрафов общая взысканная сумма составила около двух с половиной миллионов рублей.

Немалый процент в общем соотношении составили исполнительные производства иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. 88 таких исполнительных производств составили общую сумму более 13 миллионов рублей.