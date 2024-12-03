Сегодня медики из Антрацитовской центральной больницы ЛНР находятся в республиканской больнице им. П.П. Жемчуева

Медработники осмотрели приемный покой, отделения медицинской реабилитации, кардиологии, эндокринологии, клинико-диагностическая лаборатория, госпиталь ветеранов войн.

Заведующие отделениями ресбольницы рассказали коллегам из ЛНР о своей работе, поделились лучшими практиками и опытом.

Гости из Антрацита посетят также республиканский центр специализированных видов медицинской помощи "Сулда" и Калмыцкий медицинский колледжа им. Т. Хахлыновой.

Фото: Минздрав Калмыкии