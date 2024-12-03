В Калмыкии завершилось благоустройство 13 общественных территорий

Благоустроенные территории появились в столице республики Элисте, городах Лагань и Городовиковск, поселках Аршан, Большой Царын, Артезиан, Цаган Аман, Ики-Бурул и Комсомольский, селах Яшалта, Соленое, Ульяновское и Троицкое.

Общественные пространства были выбраны жителями в 2023 году по итогам онлайн-голосования за объекты благоустройства.

- «С 2019 года, в республике благоустроено 59 общественных территорий в 27 муниципальных образованиях, - отметила и. о. министра ЖКХ и энергетики РК Виктория Мангутова, - Не менее важно то, как муниципалитеты содержат новые пространства. Все общественные территории должны соответствовать уровню - быть ухоженными и удобными для прогулок. Тем более, что они востребованы среди жителей, становятся новыми центрами притяжения».

Фото: Правительство Республики Калмыкия