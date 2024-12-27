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13 января, 11:32
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В Калмыкии за повторную езду в нетрезвом состоянии задержан житель Малодербетовского района.

В Калмыкии за повторную езду в нетрезвом состоянии задержан житель Малодербетовского района.

В Элисте, в ночное время, на улице Веткаловой был остановлен автомобиль под управлением 40-летнего водителя с признаками опьянения.

Инспектор ДПС установил, что мужчина в 2024 году привлекался к уголовной ответственности за подобное правонарушение и был лишен права управления на 18 месяцев.

Автомобиль нарушителя изъят и помещен на штрафстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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