В Калмыкии за повторную езду в нетрезвом состоянии задержан житель Малодербетовского района.

В Элисте, в ночное время, на улице Веткаловой был остановлен автомобиль под управлением 40-летнего водителя с признаками опьянения.

Инспектор ДПС установил, что мужчина в 2024 году привлекался к уголовной ответственности за подобное правонарушение и был лишен права управления на 18 месяцев.

Автомобиль нарушителя изъят и помещен на штрафстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.