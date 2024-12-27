В Калмыкии в Элисте по мотивам сказки Самуила Маршака состоялось театрализованное представление для детей «Тайна рождественских подснежников».
Это представление организовано Казанским кафедральным собором Элисты при поддержке отдела религиозного образования Элистинской епархии. Яркое, праздничное детское шоу подготовили воспитанники воскресной школы Казанского кафедрального собора и юные прихожане храмов Элисты.
В музыкальной и хореографической части спектакля участвовали детско-юношеский хор «Радость» воскресной школы Казанского собора, ансамбль «Тюльпанчик» и ансамбль «Веснушки».
Главный режиссер рождественского представления заслуженный артист России, народный артист Калмыкии Александр Щеглов награжден грамотой Элистинской и Калмыцкой епархии.
Архиепископ Юстиниан поблагодарил маленьких и взрослых устроителей праздника, а юным артистам и зрителям от епархии были подарены традиционные рождественские сладости.