Из Калмыкии 344 элистинских школьника посетили Астрахань.

Такие поездки – это давняя и добрая традиция степной столицы республики.

Астрахань - старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия. Он был центром торговли Золотой Орды и входит в ряд исторических городов России. Здесь много интересных достопримечательностей.

Ребята посетили Астраханский кремль, увидели старинные соборы, площадь Ленина с фонтанами и голубыми елями, знаменитое Лебединое озеро. Прогулялись по набережной Волги, посмотрели памятник Петру I, увидели старинные улочки и здания города.

Подобные мини-путешествия по разным направлениям будут регулярно проводиться муниципалитетом Элисты. Это все для того, чтобы юные элистинцы могли получать позитивный культурный опыт, развиваться и расширять свой кругозор.

Фото: Алдар Лиджиков