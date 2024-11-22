В Калмыкии за минувшие выходные раскрыты три кражи денежных средств.

В Приютненском районе в полицию обратилась женщина с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое оформило на её имя кредит на сумму 63 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий была задержана знакомая потерпевшей, знавшая, логин и пароль от мобильного приложения банка. Оформила на имя потерпевшей кредит, перевела денежные средства себе на счет и распорядилась по своему усмотрению.

Полицией Малодербетовского района установлен еще один факт кражи с банковского счета. Женщина, находясь в доме заявителя, воспользовалась мобильным телефоном последнего и перевела на свой счет 20 000 рублей.

В Элисте местный житель нашел банковскую карту и совершил покупки в магазинах. Сумма ущерба составила 7000 рублей.

По трем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».