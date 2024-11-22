Рифат Сабитов объяснил причину роста просмотров в «VK Видео»

В третьем квартале время, которое зрители проводили за просмотром в «VK Видео», выросло на 265 % по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщает Общественный Совет при Минцифры России.

Член комиссии по защите российских традиционных ценностей, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов объяснил, с чем это связано.

Время просмотра «VK Видео» резко выросло на фоне проблем с YouTube. Между тем, отметил Рифат Сабитов, проблемы в работе YouTube в России стали важным, но далеко не единственным стимулом для роста популярности отечественных онлайн-платформ.

«Мы видим, что зрители все чаще выбирают российские площадки, которые предлагают стабильный доступ к качественному и безопасному контенту и высокую скорость работы. И это хорошо, поскольку YouTube отказывается удалять противоправный контент, хотя того требует Роскомнадзор. Тем самым западный видеохостинг продолжает распространять фейки и другую опасную информацию для пользователей, а среди них есть и дети», — сказал Рифат Сабитов.

Член общественного Совета при Минцифры подчеркнул, что переход пользователей на отечественные платформы не только укрепляет позиции российских площадок, но и создает условия для создания уникального, качественного отечественного контента, что помогает сохранить и популяризовать наше культурное наследие. В этом есть ещё один позитивный момент.

«Наши ИТ-компании активно инвестируют в свою инфраструктуру, внедряют инновационные решения, запускают программы поддержки для авторов контента, что делает их площадки конкурентоспособными», — приводит слова Рифата Сабитова ТГ-канал Минцифры.