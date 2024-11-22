В Калмыкии в этом году начата работа по интеграции искусственного интеллекта с подсистемой «Центральный архив медицинских изображений».
Она проводится в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» национального проекта «Здравоохранения».
Подписано соглашение об использовании мощностей «МосМедИИ» между департаментом здравоохранения Москвы и министерством здравоохранения Калмыкии.
В настоящее время происходит совмещение региональной государственной информационной системы с платформой «МосМедИИ» для получения доступа к сервисам искусственного интеллекта.
Для этого выбраны три модальности: флюорография, маммография, рентгенография органов грудной клетки. Окончательное решение о диагнозе будет принимать врач.
Данную технологию в здравоохранении от традиционных отличает способность собирать большие объемы данных, обрабатывать их и выдавать четко сформулированный результат.
Фото: Правительство Республики Калмыкия