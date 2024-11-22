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25 ноября, 12:34
НовостиСобытиеЗдравоохранение

В Калмыкии в этом году начата работа по интеграции искусственного интеллекта с подсистемой «Центральный архив медицинских изображений».

В Калмыкии в этом году начата работа по интеграции искусственного интеллекта с подсистемой «Центральный архив медицинских изображений».

Она проводится в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» национального проекта «Здравоохранения».

Подписано соглашение об использовании мощностей «МосМедИИ» между департаментом здравоохранения Москвы и министерством здравоохранения Калмыкии.

В настоящее время происходит совмещение региональной государственной информационной системы с платформой «МосМедИИ» для получения доступа к сервисам искусственного интеллекта.

Для этого выбраны три модальности: флюорография, маммография, рентгенография органов грудной клетки. Окончательное решение о диагнозе будет принимать врач.

Данную технологию в здравоохранении от традиционных отличает способность собирать большие объемы данных, обрабатывать их и выдавать четко сформулированный результат.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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